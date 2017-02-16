ا. ف.ب :المحصلة الجديدة لعدد القتلى في تفجير المزار الصوفي في باكستان 35 شخصا وجرح 60

darine alameh

ا. ف.ب :المحصلة الجديدة لعدد القتلى في تفجير المزار الصوفي في باكستان 35 شخصا وجرح 60

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