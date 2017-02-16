ترامب: سنفعل كل ما يلزم لطرد {الإرهاب الإسلامي} من الولايات المتحدة

darine alameh

ترامب: سنفعل كل ما يلزم لطرد {الإرهاب الإسلامي} من الولايات المتحدة

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