ترامب: سنواصل إعادة بناء الجيش الأميركي الذي تم استنزافه لفترة طويلة

أخبار متفرقة
- اللواءنحاس للـ”ال بي سي”: مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي يمكن ان تقر السلسلة والمجلس حين يناقش ويقر الموازنة يجب ان يقرّ السلسلة قبل ذلك
- اللواءترامب: سأصدر قراراً تنفيذياً جديداً حول الهجرة الأسبوع المقبل
- اللواءترامب: سنفعل كل ما يلزم لطرد {الإرهاب الإسلامي} من الولايات المتحدة
- اللواءترامب: نعمل على تجديد البنية التحتية
- اللواءترامب: الإعلام يهاجم الإدارة الأميركية الجديدة رغم أنها تقوم بمهامها بشكل متوازن ودقيق
- اللواءترامب: نريد أن نقضي على العنف والجرائم وشكلنا فريق عمل من أجل ذلك
- اللواءترامب: بدأنا في اتخاذ إجراءات لبناء جدار مع المكسيك ومراقبة الحدود بشكل جيد
- اللواءوزير الاشغال يوسف فنيانوس للـ”mtv”: اهم الشركات العالمية ستشارك في المزايدة، ولا يستهون احد السوق الحرة في مطار بيروت
- اللواءالنائب عاطف مجدلاني للـ”LBCI”: نريد إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنها حق للمواطن.
- اللواءالوزير معين المرعبي لـ”المستقبل”: جهود من الحكومة على رأسها الحريري وفنيانوس لتسريع العمل في ملف مطار القليعات