ترامب: سنواصل إعادة بناء الجيش الأميركي الذي تم استنزافه لفترة طويلة

darine alameh

ترامب: سنواصل إعادة بناء الجيش الأميركي الذي تم استنزافه لفترة طويلة

 

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