ترامب يدعو الحكومة الفنزويلية للإفراج فورا عن المعارض البارز ليوبولدو لوبيز المسجون منذ نحو 3 أعوام وذلك اثر لقائه زوجة لوبيز

أخبار متفرقة
- اللواءوزيرة الدفاع الألمانية: أتفهم دعوة واشنطن لشركائها الأوروبيين في “الناتو” لزيادة التمويل للحلف ونحن سنفي بتعهداتنا
- مواقفجو معلوف: “سأطرح اي قضية ظلم تتعلق بأي طائفة”
- اللواءقوى الامن: توقيف 77 مطلوباً بتاريخ 15/2/2017 بجرائم مختلفة
- حول العالمهل يوجد كنائس في السعودية؟ اليكم الحقيقة
- اللواءقوى الامن: ضبط 926 مخالفة سرعة زائدة يوم أمس
- نجوم وفنبريجيت ياغي.. وعيد الحب!
- لايف ستايلالملكة رانيا وعاهل الأردن يحتفلان بـ”الفالنتاين” (صورة)
- اللواءموسى لـ”صوت لبنان (93.3)”: من الضروري اقرار الموازنة والاشكالية الكبيرة هي الضرائب والنقاش حول موارد السلسلة
- مواقفالتحليل النفسي لتوقيع ترامب … ماذا يكشف عن شخصيته؟!
- اللواء“التحكم المروري”: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية