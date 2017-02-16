ترامب يدعو الحكومة الفنزويلية للإفراج فورا عن المعارض البارز ليوبولدو لوبيز المسجون منذ نحو 3 أعوام وذلك اثر لقائه زوجة لوبيز

لميا جردلي

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