رائد خوري لـ”أخبار اليوم”: المبدأ الوحيد المتفق عليه هو إقرار الموازنة العامة وكل ما سوى ذلك يخضع للدرس أكان ضرائب أو نفقات

darine alameh

رائد خوري لـ”أخبار اليوم”: المبدأ الوحيد المتفق عليه هو إقرار الموازنة العامة وكل ما سوى ذلك يخضع للدرس أكان ضرائب أو نفقات

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