روحاني ينهي مباحثات في مسقط والكويت ويرحّب بالرسالة الخليجية لحل «سوء الفهم»

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس مباحثات في الكويت وعُمان في إطار جولة خليجية قصيرة سعيا لحل «سوء التفاهم» مع دول الخليج بحسب ما أعلن .

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان روحاني والوفد الرسمي المرافق له حيث عقدت محادثات رسمية بين الجانبين «تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهما وتوسيع أطر التعاون بين الكويت وإيران بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأعلن الرئيس الايراني الذي زار مسقط قبل الكويت وأجرى مباحثات مع السلطان قابوس بن سعيد ترحيب بلاده بالرسالة التي تلقتها أخيراً من دول مجلس التعاون عبر الكويت في شأن العلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة العمل من أجل الارتقاء بمستوى هذه العلاقات.

وقال: «نحن رحبنا بمبدأ الرسالة وسيتم خلال زيارتي لاثنتين من هذه الدول تبادل وجهات النظر في هذا الشأن»، مشيراً إلى أنه سيبحث خلال جولته «حل سوء الفهم» مع دول مجلس التعاون، لافتاً «إلى أن دول المنطقة طالما عاشت جنباً إلى جنب، وأن أي سوء فهم يمكن تسويته بالحوار».

وأضاف ان «سياستنا قائمة على حسن الجوار وضمان الامن في المنطقة، وان ايران لم ولن تفكر بتاتاً في أي اعتداء على أحد أو أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، كما انها لا تريد فرض عقائدها الدينية أو المذهبية أو السياسية على الآخرين، وان سياستنا طالما كانت قائمة على التعاون المشترك مع الاصدقاء والدول الاسلامية».

وأكد روحاني أن طهران تولي أهمية قصوى لدول منطقة الخليج، مضيفاً «أعلنا دوماً أن دول المنطقة هي المسؤولة عن ضمان أمن المنطقة.. وهي قادرة على ضمان الامن بنفسها».

وفي مسقط استقبل السلطان قابوس روحاني في قصر العلم وبحثا «العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والتعاون الثنائي (…) وسبل تعزيزه في مجالات مختلفة» بحسب وكالة الانباء العمانية.

وحسب الوكالة الايرانية أكد السلطان قابوس، خلال المحادثات، رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع إيران والتعاون على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية .

من جانبه قال روحاني ان «لا ضمان لأمن المنطقة سوى بتحمّل بلدان المنطقة المسؤولية والتعاون الاقليمي. من هنا، على دول المنطقة العمل سوية مع بعضها البعض لارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة».

(أ ف ب)