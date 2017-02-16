ظافر ناصر لـ”الجديد”: لسنا نحن من يعرقل في الاتفاق على قانون انتخاب جديد بل نحن نريد ان يكون هناك حل ومخرج للازمة العالقة

محمّد جابر

ظافر ناصر لـ”الجديد”: لسنا نحن من يعرقل في الاتفاق على قانون انتخاب جديد بل نحن نريد ان يكون هناك حل ومخرج للازمة العالقة

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