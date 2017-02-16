مبعوث الرئيس الروسي لسوريا لافرينتيف: الحوار السوري السوري المباشر لا يزال بعيدا والثقة معدومة بين الجانبين

darine alameh

مبعوث الرئيس الروسي لسوريا لافرينتيف: الحوار السوري السوري المباشر لا يزال بعيدا والثقة معدومة بين الجانبين

 

تعليقات الفيسبوك