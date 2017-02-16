مدير الـUNDP للـ”ال بي سي”: تتوقع الحكومة منا توظيف افضل الموظفين اللبنانيين للدولة لذا بطبيعة الحال سيكون الأمر مقابل معاشات تنافسية

محمّد جابر

مدير الـUNDP للـ”ال بي سي”: تتوقع الحكومة منا توظيف افضل الموظفين اللبنانيين للدولة لذا بطبيعة الحال سيكون الأمر مقابل معاشات تنافسية

تعليقات الفيسبوك