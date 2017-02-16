نحاس للـ”ال بي سي”: مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي يمكن ان تقر السلسلة والمجلس حين يناقش ويقر الموازنة يجب ان يقرّ السلسلة قبل ذلك

محمّد جابر

نحاس للـ”ال بي سي”: مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي يمكن ان تقر السلسلة والمجلس حين يناقش ويقر الموازنة يجب ان يقرّ السلسلة قبل ذلك

تعليقات الفيسبوك