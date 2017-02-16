نصرالله: اؤكد للشعب الفلسطيني أن المنطقة والعالم لن يبقى كما هو وستتغير

darine alameh

نصرالله: اؤكد للشعب الفلسطيني أن المنطقة والعالم لن يبقى كما هو وستتغير

 

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