نصرالله: باقون لمواجهة كل المشاريع التي تستهدفنا أكان اسمها اسرائيل أو داعش أو جماعات تكفيرية

darine alameh

نصرالله: باقون لمواجهة كل المشاريع التي تستهدفنا أكان اسمها اسرائيل أو داعش أو جماعات تكفيرية

 

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