نصرالله: كل ما يجري من حولنا ليس ارهاصات تصفية القضية الفلسطينية انما تصفية المنافقين

أخبار متفرقة
- اللواءبصبوص إستقبل السفير الصربي
- اللواءنصرالله: اؤكد للشعب الفلسطيني أن المنطقة والعالم لن يبقى كما هو وستتغير
- اللواءنصرالله: من أهم أشكال المقاومة في فلسطين اليوم هي انتفاضة القدس ويجب أن تستمر
- اللواءنصرالله: أقول للشعب الفلسطيني لا تيأس وأقول ان سقوط الأقنعة والمنافقين الذين كذبوا عليكم أمرٌ مهم
- اللواءنصرالله: الجواب العربي على نتانياهو هو في الحرب على اليمن والبحرين
- اللواءالجعفري: مسألة الدستور السوري لم يتم بحثها في أستانة وهذا أمر سوري بحت
- اللواءنصرالله: الرئيس عون أزعج العرب عندما حدثهم عن القدس والمقدسات العربية والمقاومة
- اللواءالجعفري: وثيقة العمليات المشتركة صدرت بأسماء الدول الضامنة الثلاث ودمشق تدرسها
- اللواءنصرالله: نحن نشهد المرحلة الاخيرة من تصفية القضية الفلسطينية في مقابل تطبيع عربي وخليجي
- اللواءالجعفري: لا يمكن للحكومة التركية أن تلعب دور الضامن وبنفس الوقت تشجع الإرهاب