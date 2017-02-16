نصرالله: من أهم أشكال المقاومة في فلسطين اليوم هي انتفاضة القدس ويجب أن تستمر

أخبار متفرقة
- اللواءنصرالله: أقول للشعب الفلسطيني لا تيأس وأقول ان سقوط الأقنعة والمنافقين الذين كذبوا عليكم أمرٌ مهم
- اللواءنصرالله: الجواب العربي على نتانياهو هو في الحرب على اليمن والبحرين
- اللواءالجعفري: مسألة الدستور السوري لم يتم بحثها في أستانة وهذا أمر سوري بحت
- اللواءنصرالله: الرئيس عون أزعج العرب عندما حدثهم عن القدس والمقدسات العربية والمقاومة
- اللواءالجعفري: وثيقة العمليات المشتركة صدرت بأسماء الدول الضامنة الثلاث ودمشق تدرسها
- اللواءنصرالله: نحن نشهد المرحلة الاخيرة من تصفية القضية الفلسطينية في مقابل تطبيع عربي وخليجي
- اللواءالجعفري: لا يمكن للحكومة التركية أن تلعب دور الضامن وبنفس الوقت تشجع الإرهاب
- اللواءنصرالله: الحل في مبادرة السلام العربية القائم على حل الدولتين لم يعد موجوداً
- اللواءنصرالله: بعد لقاء- ترامب نتانياهو لا ابالغ القول أنه أُعلن بشكل رسمي وفاة المسار التفاوضي
- اللواءوزير الخارجية الأميركي: سنعمل مع روسيا إذا وجدنا مجالات تنسيق عملي تستفيد منه الولايات المتحدة