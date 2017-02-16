نصرالله: من أهم أشكال المقاومة في فلسطين اليوم هي انتفاضة القدس ويجب أن تستمر

darine alameh

نصرالله: من أهم أشكال المقاومة في فلسطين اليوم هي انتفاضة القدس ويجب أن تستمر

 

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