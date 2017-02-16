وزير الدفاع الأميركي: لسنا في وضع الان للتعاون مع روسيا على مستوى عسكري

دلال ديب

وزير الدفاع الأميركي: لسنا في وضع الان للتعاون مع روسيا على مستوى عسكري

تعليقات الفيسبوك