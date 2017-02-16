وزير خارجية المانيا: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يمكن أن يزيد من مخاطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك احتمال نشوب حرب.

محمد عمر

وزير خارجية المانيا: النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يمكن أن يزيد من مخاطر الصراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك احتمال نشوب حرب.

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