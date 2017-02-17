أنباء عن سقوط جرحى في الانفجار الذي وقع قرب مسكن قضاة ومدعون عامون في شانلي أورفا بتركيا

محمد عمر

أنباء عن سقوط جرحى في الانفجار الذي وقع قرب مسكن قضاة ومدعون عامون في شانلي أورفا بتركيا

 

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