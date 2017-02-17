“أن.بي.أن.”: هناك نية حقيقية لاقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب

محمّد جابر

“أن.بي.أن.”: هناك نية حقيقية لاقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب

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