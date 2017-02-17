“أو.تي.في.”: الحاقاً للحادث المروري على طريق عام حلبا – القبيات حيث اصبحت الحصيلة قتيلين و7 جرحى

محمد عمر

“أو.تي.في.”: الحاقاً للحادث المروري على طريق عام حلبا – القبيات حيث اصبحت الحصيلة قتيلين و7 جرحى

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