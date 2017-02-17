البيت الأبيض ينفي وضع خطة لاستخدام الحرس الوطني ضد المهاجرين غير الشرعيين

darine alameh

البيت الأبيض ينفي وضع خطة لاستخدام الحرس الوطني ضد المهاجرين غير الشرعيين

 

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