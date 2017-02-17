الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء: حماية لبنان تأتي من السياسة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها1701

محمّد جابر

الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء: حماية لبنان تأتي من السياسة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها1701

 

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