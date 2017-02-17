الحريري يعد أهالي العسكريين المخطوفين بالعمل لإنهاء المأساة ويؤكِّد أن تطوير الإدارة كان من أولويات الرئيس الشهيد

وعد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» بتحريك الملف، وانه لن يألو جهدا لحل هذه المأساة، معبراً عن تحسسه مع معاناتهم جراء ذلك.

وابلغ الرئيس الحريري الوفد الذي زاره في حضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنائبين زياد القادري وامين وهبي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير انه يولي هذا الملف الوطني والانساني بامتياز اهتماما خاصا وسيتابعه مع رئيس الجمهورية والمسؤولين الامنيين المعنيين حتى النهاية.

بعد اللقاء تحدث نظام مغيط فقال :كان اللقاء صريحا مع الرئيس الحريري وقد عبر الاهالي عن وجعهم وألمهم والاهمال الذين يعيشونه خلال فترة خطف اولادهم التي امتدت على مدى اكثر من سنتين ونصف السنة، ووعدنا بتكثيف جهوده في هذا الملف بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسنترقب هذه الوعود لا سيما انه لم يعد لدينا آمال كثيرة في الوعود، بحيث أصبحنا في حالة كمن يبحث عن أبرة في كومة قش. للاسف كان دور الدولة غائبا عن هذا الموضوع والان اصبح لنا دولة قوية وقوتها تترجم بعودة العسكريين المخطوفين، وطالما انهم لم يعودوا فإن لا دولة قوية وهذه وصمة عار كبيرة جدا، ونتمنى في القريب العاجل ان تنتهي هذه المسألة ويرتاح الجميع وعند ذاك نشعر ان لدينا دولة.

من ناحيته قال حسين يوسف: اللقاء كان لتحريك ملف العسكريين. نحن لم نلمس في الفترة الماضية الاّ التقصير بكل اسف، مع تقديري واحترامي للضحايا الذين سقطوا في المجزرة التركية كان هناك اهتمام يوازي مئات المرات الاهتمام بملف العسكريين وهذا ما قلناه للرئيس الحريري الذي وعدنا ببذل جهد زائد لإيجاد حل لهذا الموضوع.

أضاف: ملف ابنائنا يوازي حجم الدولة اللبنانية بكل اطيافها وتوجهاتها السياسية لذلك فإن اهتمامنا بهذا الملف يوازي حجم هذا البلد ونحن لن نتخلى عنه ولن نترك طرف خيط قد يؤدي الى حل هذا الملف مهما كان. والرئيس الحريري وعد بضميره وشرفه العمل لمتابعة هذا الملف، مع العلم ان اللواء عباس ابراهيم لم يقصر ولكن يدا وحدها لا تصفق، وبعد ان دعم رئيس الجمهورية هذا الملف فان الرئيس الحريري يدعمه اليوم وان شاء الله قريبا سيدعم الرئيس بري هذا الملف ايضا وهؤلاء اربعة اعمدة في لبنان ونأمل منهم جميعا انهاءه.

وقال خليل شداد: لقد اكد الرئيس الحريري على التعاون التام مع اللواء ابراهيم لانهاء ملف العسكريين، ونحن نتمنى على اللواء ابراهيم كما وعدنا بإنهاء هذا الملف وان يكون العسكريون مع اهاليهم في اول عيد مقبل.

وكان الرئيس الحريري قد استقبل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وعرض معه شؤون وزارته.

وهو استهل نشاطه باستقبال سفير منظمة فرسان مالطا في لبنان شارل هنري دراغون يرافقه المستشار الأوّل في السفارة فرنسوا أبي صعب، ثم استقبل وفداً من الرهبنة اللبنانية المارونية برئاسة الأب العام نعمة الله الهاشم ومجلس المدبرين في حضور المستشار داوود الصايغ وتم خلال الاجتماع عرض للأوضاع العامة في البلاد من مختلف جوانبها.

مؤتمر تعزيز الادارة

من ناحية ثانية، رعى الرئيس الحريري صباح أمس في السراي الحكومي مؤتمر تعزيز ادارة الموارد البشرية في القطاع العام اللبناني.

وذكّر الحريري، في كلمته، أن «تطوير الادارة وتعزيز ادارة الموارد البشرية في القطاع العام كانت من اولويات والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري ايمانا منه بحل هذه المشكلة المزمنة ومواكبة الحداثة العالمية».

ولفت إلى «اماكن توقفنا فيها ولم نتطور وهذا لا يجوز ان يستمر. ان وزارة التنمية الادارية ومنذ انشائها تعمل على ادخال افكار جديدة الى الادارة وتطوير الذين يعملون فيها»، مشيرا إلى أن «الاساليب المتّبعة في دوائر الدولة قديمة ولكن مع تطور التكنولوجيا ودخول الكمبيوتر والمكننة ، باتت لدينا طرق مختلفة وحديثة للعمل الاداري في كل دول العالم، لا بدّ من اعتمادها وتعميمها على مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها لانه لا يجوز ان نبقى خارج عالم الحداثة والتطور في العام 2017».

وشدد على أن «من واجب هذه وزارة التنمية الادارية، تحت اشراف الوزيرة عناية عزالدين العمل على تطوير العمل الاداري. ولا شكّ في ان البرامج التي ساهم عبرها برنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي بوصول افضل الاشخاص والمدراء لتطوير الادارة، تساعدنا كثيرا وتصبّ في تحقيق هذا الامر».

وختم الحريري شاكرا عز الدين وكل من يعمل في الوزارة على كل المشاريع التي قاموا بها. وشكر أيضا الاتحاد الأوروبي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وجميع من يبذل جهدا في هذا المجال، ولافتا إلى ان الانسان في طبيعته لا يحب التغيير، ولكن علينا جميعا العمل من اجل الدفع في اتجاه التغيير في الادارة من خلال استعمال التكنولوجيا التي تساهم في تسهيل اعمال المواطنين في الادارات.