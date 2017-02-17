السعودية تفكِّك ٤ خلايا إرهابية لـ«داعش» بعمليات أمنية استباقية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس عن تفكيك ٤ خلايا عنقودية إرهابية لـ«داعش» منذ السبت الماضي في ‏مكة‏ والرياض‏ والمدينة المنورة‏ والقصيم‏ في عمليات استباقية، تتكون من 18 إرهابيا بينهم 15 سعودياً.

وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية: «تمكنت الجهات الامنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت (…) من الاطاحة بأربع خلايا عنقودية ارهابية بكل من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم».

واضاف ان عدد عناصر هذه الخلايا والمقبوض عليهم بلغ 18 شخصا بينهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية.

وذكر المتحدث ان عناصر هذه الخلايا قاموا بتوفير «مأوى للمطلوبين امنياً» وبينهم الانتحاريان السعوديان اللذان فجرا نفسيهما في جدة في 21 كانون الثاني خلال عملية للاجهزة الامنية في المملكة.

ودأب الموقوفون ايضا بحسب المتحدث على «اختيار ورصد الاهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الارهابي على شبكة الانترنت، وتجنيد اشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الارهابية». ولدى بعض الموقوفين خبرات في صناعة الاحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير المواد المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، وفقا للمتحدث.

واسفرت ايضا العمليات التي بدأتها الاجهزة الامنية السبت الماضي عن ضبط اسلحة آلية واسلحة بيضاء بالاضافة الى مبالغ مالية بلغت اكثر من مليوني ريال سعودي (نحو 533 الف دولار). وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في 24 كانون الثاني توقيف 16 شخصا هم ثلاثة سعوديين و13 باكستانيا على صلة بقضية انتحاريي جدة.

وقتل سعوديان يشتبه في انتمائهما الى شبكات إرهابية في عملية للشرطة في الرياض في السابع من كانون الثاني.

وفي نهاية تشرين الاول اعلنت وزارة الداخلية السعودية تفكيك خليتين «ارهابيتين» مرتبطتين بتنظيم الدولة الاسلامية، تضم كل منهما اربعة اشخاص، اعدت احداهما لاستهداف مباراة لكرة القدم في مدينة جدة.

(أ ف ب – العربية نت – إيلاف)