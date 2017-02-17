المجلس الاعلى للكاثوليك: مشروع الموازنة يجب أن يشكل خطوة إصلاحية لا مناسبة لفرض الضرائب

دلال ديب

المجلس الاعلى للكاثوليك: مشروع الموازنة يجب أن يشكل خطوة إصلاحية لا مناسبة لفرض الضرائب

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