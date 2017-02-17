رويترز: ادارة ترامب تعتزم حشد ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين

darine alameh

رويترز: ادارة ترامب تعتزم حشد ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين

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