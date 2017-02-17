عون: لن أسمح لأحد من الخارج بالتدخُّل بالشؤون اللبنانية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يقبل في عهده أن يخرق أحد الدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء وعندما يكون رئيس الدولة تحت سقف النظام والقانون، فعلى الجميع أن يكونوا كذلك لحل كل المشاكل التي تعترض عملنا، إذ لا حاجة عند وجود النصوص الدستورية والقانونية لأي اجتهادات او تفسيرات خاطئة. وقال: «إن تطبيق القانون هو الاساس في مقاربة كل المواضيع ومنها تلك التي تعنى بالاعلام وعمل وسائله».

وقال عون خلال استقباله وفد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برئاسة عبد الهادي محفوظ أن المواقف التي يعلنها لا تمييز فيها بين فريق لبناني وآخر بل هي تأتي في سياق المحافظة على وحدة لبنان وصون التضامن الداخلي في مواجهة الاعتداءات الخارجية التي تتهددّنا، لاسيما وأننا متفقون اليوم على إعادة إعمار بلدنا واستكمال مسيرة نهوضه. وقال:» أنا لا أفرّق في دفاعي عن اللبنانيين بين فريق وآخر او فئة وأخرى وسيكون موقفي دائماً واحدا، ولن أسمح لأحد من الخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية».

وجدد الرئيس عون تأكيده على أن نظام النسبية هو الافضل للقانون الانتخابي الجديد، مشيراً الى وجود عوامل إيجابية في السعي الى الاتفاق على هذا القانون.

وتحدث رئيس الجمهورية عن الواقع الاعلامي الراهن في البلاد فلفت الى أنه توقع حصول الازمة في القطاع الاعلامي وذلك عندما بدأت بوادرها في اوروبا، لافتاً الى أن تطور وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي اثّر على هذا القطاع المكتوب والمرئي منه، وإن تطور التقنيات سهّل دخول الاعلام المرئي الى بيوتنا.

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تقديم الدعم المعنوي والمادي لهذا القطاع، وقال: «نحن اليوم في عجز في ميزان المدفوعات جراء تراكم الديون والنظام الريعي الذي اتبع في اقتصادنا والذي قضى على الطبقة الوسطى في لبنان، والصحافة هي جزء من المجتمع اللبناني الذي تأثر بهذا النظام الاقتصادي والمردود المالي الضعيف وسنحاول تقديم المساعدة عبر دعم هذا الاقتصاد لاسيما من خلال الجولات الخارجية التي نقوم بها والتي من شأنها أن تؤثر ايجابا في هذا المجال».

وكان رئيس المجلس الوطني قد استهل اللقاء بالاشارة الى ان الجميع اعتبر وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة مكسبا كبيرا للبنان وعودة الى نوع من المزاوجة بين لبنان القوي والرئيس القوي.

وأشار الى ان الاعلام المكتوب يحتضر ووضع المرئي صعب. ورأى انه لا بد من ان تتوافر رؤية اعلامية لكيفية حماية هذا الاعلام، الذي في بعض الاحيان يلجأ الى الاثارة السياسية او الغرائزية او التحامل على البعض لكسب الجمهور لأغراض محددة، مشيراً الى ان الحرية الاعلامية مسألة مطلوبة ولكن المناقبية الاخلاقية والاعلامية يفترض ايضاَ أن تحترم وتراعى من قبل الجميع».

ولفت الى أن المطلوب حماية الحرية الاعلامية ضمن القانون والحؤول دون الفوضى الاعلامية الموجودة في البلد، وصون الامن الاجتماعي.

إلى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وإنمائية واجتماعية.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون الرئيس تمام سلام وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع السياسية العامة والتطورات الأخيرة. كما تم التطرق إلى النتائج الإيجابية للزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية إلى كل من السعودية وقطر ومصر والاردن.

ثم استقبل في حضور وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، هيئة إدارة قطاع البترول برئاسة وسام شباط وعضوية: غازي دعبول، وسام الذهبي، عاصم بو ابراهيم، وليد نصر، ناصر حطيط، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل الهيئة بعد اقرار المراسيم المتعلقة بقطاع النفط والغاز في مجلس الوزراء. وطلب الرئيس عون الاسراع في انهاء التدابير والاجراءات المتصلة بدورة التراخيص الأولى للمياه البحرية لاسيما تأهيل الشركات بشفافية وعدالة.

وأوضح الوزير ابي خليل بعد اللقاء أن دورة التأهيل ستنتهي في 31 آذار، ونعلن اسماء الشركات الجديدة المؤهلة في 13 نيسان. وفي 15 ايلول ستقدم الشركات المؤهلة والراغبة في المشاركة عروضها الى هيئة ادارة قطاع البترول التي ستقيّم بدورها العروض وترفع تقريرها الى الوزير، ومن ثم سأرفعه بدوري الى مجلس الوزراء كي يأخذ القرار بالشركات الفائزة والتوقيع معها قبل نهاية العام الحالي».

وسئل عن القانون الضريبي، فأشار الى «ان هناك لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة أنهت عملها وهي في طور صياغة التقرير، ومن المؤكد انها سترفعه الى مجلس الوزراء كي يصار الى اصدار مرسوم وتحويله الى مجلس النواب ليقّره. ومن شأن هذه الخطوة ان تساعد بشكل ملحوظ دورة التراخيص التي تطمئن الشركات التي سيكون امامها منظومة تشريعية واضحة تقدّم على اساسها، وهذا من شأنه ايضاً ان يحسّن الشروط لصالح الدولة اللبنانية».

واستقبل الرئيس عون رئيسة هيئة «تفعيل دور المرأة في القرار الوطني» الأميرة حياة أرسلان التي أوضحت أن البحث تناول الأوضاع العامة لاسيما بعد بدء استعادة لبنان لدوره الاساسي في الداخل كما في الخارج.

واستقبل أيضاً وفداً من أهالي بلدة عرسال برئاسة رئيس البلدية باسل أحمد الحجيري وعضوية المخاتير وممثلي البلدة الذين القى رئيس البلدية كلمة باسمهم عرض فيها للواقع الراهن في البلدة ومعاناة أهلها المستمرة حتى اليوم نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها مع الجوار.

ورد الرئيس عون مرحباً بأبناء عرسال، واصفاً إياها بالجرح النازف مؤكداً انها تستحق العناية الفائقة وواعدا بأن تحظى بكل الاهتمام اللازم وتأمين الخدمات التي طالبتم بها، قائلا: «اني اشاطركم ما تطالبون به، فقد سبق لي ان عشته، وانا آت من الارض والاشواك».

وأكد رئيس الجمهورية ان الاولوية هي للحفاظ على الامن والاستقرار والباقي سيتم تأمينه تباعا، مشددا على متابعته اوضاع عرسال ومحيطها.