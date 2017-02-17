فرعون: البحث في مجلس الوزراء مازال مستمرا في احتمال فصل السلسلة عن مشروع الموازنة

darine alameh

فرعون: البحث في مجلس الوزراء مازال مستمرا في احتمال فصل السلسلة عن مشروع الموازنة

 

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