“قوى الأمن”: عمل خبير المتفجرات في قوى الأمن على تفكيك الجسم المشبوه في طرابلس البداوي وتبين انها عبوة وهمية خالية من اية مواد متفجرة.

لميا جردلي

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