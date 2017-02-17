مروان شربل لـ”ان.بي.ان.”: إذا لم يتم الاتفاق على اجراء الانتخابات أو قانون الانتخاب فإننا سنعود الى الجوّ السياسي الذي كان سائدأً قبل انتخاب عون

محمّد جابر

مروان شربل لـ”ان.بي.ان.”: إذا لم يتم الاتفاق على اجراء الانتخابات أو قانون الانتخاب فإننا سنعود الى الجوّ السياسي الذي كان سائدأً قبل انتخاب عون

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