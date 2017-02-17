مصلحة الطلاب والشباب في “الكتائب” دعت الى تحرك عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت في ساحة النجمة للمطالبة بإقرار قانون انتخاب جديد

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- اللواءفرعون: البحث في مجلس الوزراء مازال مستمرا في احتمال فصل السلسلة عن مشروع الموازنة
- دولياترئيس الأركان الأمريكية وصل قاعدة “إنجيرليك” التركية
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- اللواءالسفارة الأميركية: لبنان ليس جزءاً من برنامج الإعفاء من التأشيرة
- اللواء“أم.تي.في.”: معظم الوزراء رفضوا زيادة ضرائب جديدة
- اللواءالحاج حسن لـ”المنار”: صناعة الدواء في لبنان متطورة جدا ودعمها يكون برفع حصتها من السوق المحلي
- اللواء“أن.بي.أن.”: هناك نية حقيقية لاقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب
- اللواءمروان شربل لـ”ان.بي.ان.”: إذا لم يتم الاتفاق على اجراء الانتخابات أو قانون الانتخاب فإننا سنعود الى الجوّ السياسي الذي كان سائدأً قبل انتخاب عون
- امن وقضائياتحادث مروع على طريق حلبا- القبيات: 9 اصابات واثنين بحالة الخطر
- اللواءستولتنبيرغ: بحثنا تعزيز الخطوط الساخنة بين عسكريي الروسي والناتو