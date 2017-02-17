مصلحة الطلاب والشباب في “الكتائب” دعت الى تحرك عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت في ساحة النجمة للمطالبة بإقرار قانون انتخاب جديد

darine alameh

مصلحة الطلاب والشباب في “الكتائب” دعت الى تحرك عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت في ساحة النجمة للمطالبة بإقرار قانون انتخاب جديد

تعليقات الفيسبوك