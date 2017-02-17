نقولا تويني لـ”صوت لبنان(93.3)”: نحاول عدم المس بالطبقة الوسطى من خلال فرض الضرائب وهناك اعوجاج بالبنية الضريبية في الاقتصاد يجب اصلاحه

لميا جردلي

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