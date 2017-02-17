هذا ما كشفه نزار فرنسيس عن ملحم بركات وماجدة الرومي

كشفت الشاعر نزار فرنسيس خلال اطلالته ضمن اولى حلقات برنامج “حديث البلد” ان اغنية “كتوب اسمك ع تراب الشام” والتي قدمها الموسيقار الراحل ملحم بركات الى اطفال الشام، ابصرت النور بعد وفاته في حفل تكريم اقيم له في دمشق. وتابع ان الاغنية تأخر اطلاقها لأنها كانت قيد التحضير وكان الموسيقار لديه النية ان يقدمها وهو على قيد الحياة خاصة انه يحب اهل الشام كثيراً.

واشار “فرنسيس” متأثراً ان “عشرة عمر” تجمعه ملحم بركات تمتد لاكثر من 23 عاماً.

واكد انه لا يستطيع ان يتبنى وعد ملحم بركات ولكن يستطيع ان يكون الى جانبه لأن صوته جميل وافضل من كثير من الفنانين الذين يغنون حالياً على الساحة الفنية.

وكشف “فرنسيس” انه يعمل حالياً على اوبريت لمهرجانات الارز الدولية يشارك فيها 12 نجماً. ولفت ان رئيسة المهرجان السيدة ستريدا جعجع اختارت موضوع الارزة لأنها تجمع كل اللبنانيين من كل الفئات وذلك في لفتة تكريمية للأرزة اللبنانية. والابريت ستكون من الحان وتوزيع ميشال فاضل.

ولأول مرة كشف “فرنسيس” حصرياً ضمن البرنامج سراً عن الموسيقار ملحم بركات الذي كان قد وعد السيدة ماجدة الرومي بأغنية عندما زارته في آخر ايامه اثناء تواجده في غرفة العناية. والاغنية بحوزته الآن. وتمنى ان يصل الى مرحلة يستطيع ان يسمعها بصوت الماجدة. ونفى “فرنسيس” ان يكون هناك اي سوء تفاهم بين الموسيقار والماجدة.

وفي نهاية اللقاء اكد على العلاقة الجيدة التي تربطه بكل اولاد ملحم بركات.