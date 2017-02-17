وهاب عبر “تويتر”: فليخرج الجميع من وهم الدولتين في فلسطين فالخيار الوحيد هو المقاومة لإستعادة كل فلسطين وإنهاء الغزو الصهيوني

لميا جردلي

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