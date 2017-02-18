أردوغان: افتخر بشعبي العظيم الذي واجه الانقلاب بصدره العاري وتصدى للطائرات والمدرعات والأسلحة وانتصر على الانقلابيين

محمّد جابر

أردوغان: افتخر بشعبي العظيم الذي واجه الانقلاب بصدره العاري وتصدى للطائرات والمدرعات والأسلحة وانتصر على الانقلابيين

 

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