إيقاف المباراة بين نادي طرابلس والسلام زغرتا لبعض الوقت بسبب أعمال شغب على مدرجات ملعب المرداشية في زغرتا

محمّد جابر

إيقاف المباراة بين نادي طرابلس والسلام زغرتا لبعض الوقت بسبب أعمال شغب على مدرجات ملعب المرداشية في زغرتا

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