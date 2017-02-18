اسيل خلال عشاء هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر: يجب ان نفكر بالتداول بين بعضنا البعض في السلطة وتحمل المسؤولية وهذه هي الديمقراطية

أخبار متفرقة
- اللواءحادثا سير على طريق الضنية أحدهما أوقع جريحين
- اللواءنائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: بعد زيارة نتنياهو لواشنطن ستشكّل فرق عمل لتخطيط تسوية بين إسرائيل ودول المنطقة
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام صور باتجاه صيدا ونقل الى مستشفى حيرام للمعالجة.
- اللواءنص منشورات ألقتها طائرات عراقية: القوات العراقية تتقدم صوب الجانب الغربي للموصل
- رياضةما علاقة ايران بمنع ترامب نجم مانشستر يونايتد السابق من دخول الولايات المتحدة؟..
- رياضةابوتريكة يطالب انريكي بالرحيل وينصح برشلونة: “اتعلموا من ريال مدريد”..
- رياضةكيف أنقذ ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ؟..
- دولياتاخلاء طائرة…والسبب رسالة في مرحاض
- اللواءالوزير بيار رفول من عشاء هيئة قضاء زغرتا: نهضة التيار في زغرتا ستكون بالتعاون مع حلفائنا في القوات اللبنانية وحركة الاستقلال
- اللواءمنصة موسكو للمعارضة السورية تعلن عدم مشاركتها بمفاوضات جنيف (روسيا اليوم)