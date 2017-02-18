اسيل خلال عشاء هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر: يجب ان نفكر بالتداول بين بعضنا البعض في السلطة وتحمل المسؤولية وهذه هي الديمقراطية

محمّد جابر

اسيل خلال عشاء هيئة قضاء زغرتا في التيار الوطني الحر: يجب ان نفكر بالتداول بين بعضنا البعض في السلطة وتحمل المسؤولية وهذه هي الديمقراطية

تعليقات الفيسبوك