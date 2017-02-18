الاعلام الحربي: سماع دوي انفجار وانبعاث دخان بالجانب الإسرائيلي من مزارع شبعا والمعلومات الأولية تشير الى أن لا مناورة عسكرية اسرائيلية هناك

محمّد جابر

الاعلام الحربي: سماع دوي انفجار وانبعاث دخان بالجانب الإسرائيلي من مزارع شبعا والمعلومات الأولية تشير الى أن لا مناورة عسكرية اسرائيلية هناك

 

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