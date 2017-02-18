“التحكم المروري”: تصادم بين 3 سيارات داخل نفق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المنطقة.

محمّد جابر

“التحكم المروري”: تصادم بين 3 سيارات داخل نفق المطار باتجاه بيروت والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المنطقة.

تعليقات الفيسبوك