“التحكم المروري”: حادث تصادم بين سيارتين بعد مستديرة جعيتا سبب بازدحام مروري في المنطقة والاضرار مادية

محمّد جابر

“التحكم المروري”: حادث تصادم بين سيارتين بعد مستديرة جعيتا سبب بازدحام مروري في المنطقة والاضرار مادية

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