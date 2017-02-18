الجديد: سماع دوي انفجار داخل مزارع شبعا المحتلة منذ بعض الوقت من دون أن تعرف الأسباب

محمّد جابر

الجديد: سماع دوي انفجار داخل مزارع شبعا المحتلة منذ بعض الوقت من دون أن تعرف الأسباب

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