“الجزيرة”: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي في درعا إلى 14 قتيلا

محمّد جابر

“الجزيرة”: ارتفاع عدد ضحايا القصف الروسي في درعا إلى 14 قتيلا

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