الحكومة تلقت اتصالاً من شخص قال إنه يملك معلومات عن العسكريين المخطوفين لدى “داعش” وطالب أولاً بحماية وضمانات ليستكمل المسار (LBCI)

محمّد جابر

الحكومة تلقت اتصالاً من شخص قال إنه يملك معلومات عن العسكريين المخطوفين لدى “داعش” وطالب أولاً بحماية وضمانات ليستكمل المسار (LBCI)

 

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