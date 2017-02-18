الرئيس عون رد 3 قوانين اقرها مجلس النواب لإعادة النظر فيها: تعيين استاذ ثانوي، تنظيم مهنة تقويم النطق، تنظيم مزاولة المهن البصرية.

لميا جردلي

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