الكرملين”: بوتين يوقع مرسوماً رئاسياً يقضي بالاعتراف بالوثائق الشخصية والشهادات المدرسية والجامعية لسكان دونباس

محمّد جابر

الكرملين”: بوتين يوقع مرسوماً رئاسياً يقضي بالاعتراف بالوثائق الشخصية والشهادات المدرسية والجامعية لسكان دونباس

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