الوزير رائد خوري لصوت لبنان93.3: هناك إرادة واضحة بإقرار الموازنة ولهذا حدد الرئيس الحريري جلسات متتالية للضغط على المجلس للتوصل الى نتيجة

لميا جردلي

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