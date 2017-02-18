الولايات المتحدة تؤكد وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن في أحد السجون الأميركية

محمّد جابر

الولايات المتحدة تؤكد وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن في أحد السجون الأميركية

 

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