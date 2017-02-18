ترامب يُغرِق البيت الأبيض في فوضى والجنرالات يتعاقبون على رفض مستشار الأمن القومي

نفى البيت الأبيض أنه يدرس حشد ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استعادة زمام المبادرة لتبديد الانطباع الفوضوي الذي وسم شهره الأول في البيت الأبيض، خصوصا بعد الانتكاسات التي تعرض لها مؤخرا في ملف الاتصالات مع روسيا وتعذر تعيين بديل لمستشاره المستقيل للأمن القومي.

وكانت وكالة أسوشيتد برس ذكرت في وقت سابق مستشهدة بمسودة مذكرة حصلت عليها أن إدارة ترامب تدرس استخدام قوات الاحتياط العسكرية في 11 ولاية لاستهداف أشخاص موجودين في الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

ورفض مرشح ترامب لتولي منصب مستشار الأمن القومي للبيت الابيض الاميرال المتقاعد روبرت هارورد هذا العرض بعيد دفاع الرئيس الأميركي عن المستشار السابق مايكل فلين الذي استقال بسبب اتهامه باجراء اتصالات مع روسيا.

ويأتي ذلك بعد مؤتمر صحافي لترامب امس الاول شن خلاله هجوما لاذعا على وسائل الاعلام معتبرا اياها «غير نزيهة» كما نفى وجود اي روابط مع روسيا خلال حملته الانتخابية.

وبرفض هارورد تولي منصب مستشار الامن القومي ليل الخميس، أصبح ترامب من دون خليفة لفلين، أول مسؤول بارز يستقيل في الإدارة الأميركية ما يزيد من حالة الفوضى التي يبدو ان ادارته تتخبط فيها.

وصرح هارورد لشبكة «سي ان ان» أنه رفض الوظيفة لأسباب عائلية والتزامات مالية.

إلا أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن هارورد اعترض على عدم حصوله على ضمانات بأن مجلس الأمن القومي – وليس مستشاري ترامب السياسيين – هو من سيكون مسؤولا عن السياسة العامة.

ومن بين أعضاء المجلس حاليا ستيف بانون، رئيس حملة ترامب السابق والمعروف بأنه يميني متطرف أثار الكثير من الجدل.

وذكر أحد أصدقاء هارورد طالبا عدم كشف اسمه أن الاميرال المتقاعد رفض الوظيفة بسبب الفوضى التي تعم البيت الأبيض، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست أن من أسباب الرفض أن هارورد لن يتمكن من اختيار موظفيه.

وهارورد كان من الاسماء التي تم تداولها لخلافة مايكل فلين الذي اضطر الى الاستقالة بسبب اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تسلم ترامب مهامه الرئاسية، ومناقشته العقوبات الأميركية على روسيا معه.

وتحدث ترامب أمس عن درس خيارات عدة للمنصب، تشمل تثبيت الجنرال كيث كيلوغ الذي يتولى المنصب بالوكالة، أو الاختيار بين ثلاثة مرشحين آخرين.

وكانت مسألة روسيا محور مؤتمر صحافي طويل وحافل عقده ترامب الخميس.

وأكد الرئيس أنه لم يجر اي اتصال بينه أو أي من أعضاء حملته الانتخابية وبين مسؤولين روس قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، نافيا بذلك تقريرا لصحيفة «نيويورك تايمز» يؤكد ذلك وصفه ترامب بأنه «أخبار كاذبة».

وبدلا من ذلك اتهم ترامب اجهزة الاستخبارات الأميركية بخرق القانون من خلال تسريب معلومات عن تلك الاتصالات.

ووسط الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيقات واسعة في الكونغرس، صرح النائب الديموقراطي ماكسين ووترز لشبكة «سي إن إن»، «اعتقد أن هناك تواطؤا» مؤكداً أن تركيز ترامب على التسريبات هدفه تشتيت الانتباه.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر ان «الجنرال كيث كيلوغ، الذي اعرفه منذ فترة طويلة، يتمتع بما يلزم لمنصب مستشار الأمن القومي، وكذلك ثلاثة» اشخاص آخرين.

وما زال هذا المنصب الاستراتيجي شاغرا منذ استقالة مايكل فلين الاثنين بعد كشف اجرائه اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تسلم ترامب مهامه الرئاسية، ومناقشته معه العقوبات الأميركية على روسيا.

(ا.ف.ب-رويترز)