حنكش لـ”صوت لبنان”: “الكتائب” لا ترضى العيش في ظل قلة ديمقراطية وقلة تمثيل وعدل وهدفنا رفع الصوت ولكي نبقى نحمل هذه الشعلة

لميا جردلي

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