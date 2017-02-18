سلاح الجو العراقي يلقي منشورات على غربي مدينة الموصل تخبر السكان بأن الهجوم على المدينة بات وشيكاً

محمّد جابر

سلاح الجو العراقي يلقي منشورات على غربي مدينة الموصل تخبر السكان بأن الهجوم على المدينة بات وشيكاً

 

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