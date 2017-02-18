صحيفة سعودية: مقتل شخص وإصابة 3 في تسريب خط أنابيب تابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية

محمّد جابر

صحيفة سعودية: مقتل شخص وإصابة 3 في تسريب خط أنابيب تابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية

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