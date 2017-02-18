صحيفة سعودية: مقتل شخص وإصابة 3 في تسريب خط أنابيب تابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية

أخبار متفرقة
- اللواءوزير الامن الداخلي الاميركي يؤكد انه يجري اعداد المرسوم الجديد حول الهجرة بشكل افضل
- لبنانماذا قال اهالي العسكريين المخطوفين عن “المكافأة”
- اللواءالحكومة تلقت اتصالاً من شخص قال إنه يملك معلومات عن العسكريين المخطوفين لدى “داعش” وطالب أولاً بحماية وضمانات ليستكمل المسار (LBCI)
- رياضةماذا ينتظر اللبنانيين في الامارات؟!
- اللواءالحريري استقبل في بيت الوسط رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ونائبه
- اللواءmtv – الحريري اتصل بعون ليعايده بمناسبة عيد ميلاده الـ82 قائلاً: “عقبال المية فخامة الرئيس”.
- اللواءمحفوض عبر “تويتر”: وأخطر ما في كلام مسؤول الحرس الثوري من ان القوة البرية للحرس ترسل أفرادها إلى دول محور المقاومة لتقديم الدعم في المعارك
- اللواءايلي رزق للـ”ام تي في”: زيارة عون الى السعودية انعكست ايجابيا على العلاقات بين البلدين ولكن نخشى ان يؤثر خطاب السيد نصرالله سلبا على هذه العلاقات
- اللواءحسين يوسف لـ”الجديد”: خطوة مجلس الوزراء بتقديم مبلغ من المال لمن يعرف اي معلومات عن العسكريين المخطوفين خطوة ايجابية تجاه هذا الملف
- لبنانالمرعبي جال في عرسال